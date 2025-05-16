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В Москве поймали хулиганов-грабителей, орудовавших в метро и на улицах

В Москве полиция задержала нападавших в метро и на улицах хулиганов-грабителей

В Москве правоохранители задержали 19-летнего и 21-летнего жителей Подмосковья, которые дважды за один день совершили разбойные нападения на прохожих. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Первой жертвой нападения молодых людей стал 25-летний мужчина. Молодые люди набросились на него на Ленинградском проспекте. Они избили прохожего, после чего похитили у него мобильный телефон стоимостью 120 тысяч рублей и скрылись.

Спустя полчаса дебоширы были замечены в подземном переходе станции метро «Белорусская», где они вновь «отличились». Один из юношей напал на 36-летнего пассажира метро и избил его по голове. Потерпевшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой тяжелой степени.

Нарушители общественного порядка были установлены и задержаны в течение нескольких часов после ЧП. На них возбудили уголовные дела по статьям «Грабеж», » Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Хулиганство» УК РФ. У одного из них нашли украденный телефон, который в скором времени вернут его владельцу.

Ранее в Новосибирской области трое мужчин выдавали себя за силовиков с целью разбоя.

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