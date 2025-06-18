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Калининградец пытался остановить застолье на капоте его машины и попал в больницу

В Калининграде хулиганы проломили голову мужчине, который прервал их застолье
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Житель Калининграда попал в больницу, защищая свою машину от незнакомцев, пишет «Клопс».

Инцидент произошел во дворе дома на улице Серпуховской в Калининграде. Местный житель случайно стал свидетелем застолья, которое неизвестные устроили прямо на капоте его автомобиля. Владелец авто вышел на улицу и попытался прогнать мужчин, но те его не послушались.

Начался словесный конфликт, в какой-то момент из рюкзака у одного из участников застолья выпал молоток. Тогда его собутыльник схватил инструмент и ударил им хозяина машины по голове, мужчине потребовалась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело, виновнику произошедшего грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Татарстане мужчина избил подростка из-за собаки, напугавшей его ребенка.

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