Индиец использовал карри в качестве оружия при нападении и был арестован

В Японии арестовали индийца, использовавшего карри как оружие при нападении

В Японии арестовали гражданина Индии, который использовал специи карри в качестве оружия при нападении, пишет Sora News.

Как пишут местные СМИ, жертвой нападения стал 52-летний японский бизнесмен, президент компании по найму временных работников. Он находился в городе для выплаты зарплаты сотрудникам, и в его сумке было около $54 тысяч наличными.

Когда мужчина шел по улице, его окружили четверо подозреваемых. Вместо того чтобы использовать традиционное холодное или огнестрельное оружие, преступники применили оригинальный метод: они втерли в лицо и глаза бизнесмену порошковые специи, используемые при приготовлении карри, пытаясь ослепить и обезвредить его.

Пострадавшему удалось отбиться — он крепко держал сумку и закричал, что заставило нападавших скрыться с места происшествия без добычи. После инцидента мужчина был доставлен в больницу, где ему диагностировали конъюнктивит и раздражение глаз, вызванное контактом с острыми специями.

С помощью записи с камер наблюдения полиция установила личности всех участников нападения и провела задержание. Подозреваемым предъявлены обвинения в нападении и попытке ограбления. Один из фигурантов — 31-летний гражданин Индии, проживавший в префектуре Ибараки, ранее работал в компании потерпевшего.

Ранее учеными были найдены древнейшие в Юго-Восточной Азии ингредиенты для карри.