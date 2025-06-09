На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности «натуральных» тату хной, популярных на курортах

Врач Андриянова: мастера часто используют опасную синтетическую хну для тату
close
Fayad Hameed/Shutterstock/FOTODOM

Роспись тела натуральной хной — довольно популярная услуга, особенно на летних курортах. Однако такие «тату» не всегда безопасны, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.

«В отличие от классических тату, рисунки хной держатся от одной до трех недель — это дает возможность экспериментировать с узорами, меняя их в зависимости от настроения. И, безусловно, нас подкупает, что это временно и якобы абсолютно безопасно. Но, к сожалению, это не всегда так», — подчеркнула дерматолог.

По ее словам, состав хны для рисования должен быть натуральным. Обычно в него входят порошок из листьев лавсонии, настой чая, лимонный сок, сахар и другие экологичные растительные компоненты.

«Однако для создания рисунков на теле мастерами нередко используется и синтетическая хна. Она содержит не только природные, но и искусственные ингредиенты, например парафенилендиамин (ПФД) в черной хне. Этот компонент может вызывать аллергические реакции — дерматит, сыпь и даже ожог. Хна, в которую добавляют блестки, глиттер, краску для большей стойкости и эффекта, также не совсем безопасна из-за своего состава», — рассказала Андриянова.

Врач отметила, что парафенилендиамин входит в состав большинства хны, которой делают рисунки на курортах Марокко и Доминиканы. Он может вызывать волдыри, болезненные ожоги кожи и даже приводить к образованию сильных рубцов. А учитывая зоны с тонкой кожей предплечий, кистей рук или лица, рубцы могут остаться навсегда, их лечение займет годы, и убрать их навсегда не получится.

«Британский фонд по борьбе с кожными заболеваниями даже запустил компанию #ИзбегайтеЧернойХны в преддверии лета. А Ассоциация производителей косметики, парфюмерии и туалетных принадлежностей выпустила предупреждение, подтверждающее, что «временная татуировка «черной хной» представляет значительный риск возникновения очень неприятной побочной реакции на саму татуировку», — добавила дерматолог.

Также она отметила, что мастера на пляжах или курортных салонах не всегда используют в своей работе качественные и стерильные материалы. Поэтому, если очень хочется сделать себе временное тату, лучше делать это в проверенном салоне с качественными материалами.

«Не стоит рисковать своим здоровьем и красотой в попытке получить временный рисунок в сомнительных условиях. Всегда можно использовать переводные татуировки, или же заказать эскиз со своим любимым рисунком и сделать его натуральным красителем с предварительной аллергопробой», — резюмировала специалист.

Ранее врач рассказала, какие болезни могут передаваться через нанесение татуировки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами