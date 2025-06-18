Президента группы компаний «Ташир» перевели в Следственный комитет Армении

Российского предпринимателя, президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна перевели из полицейского здания Главного управления по борьбе с организованной преступностью в Следственный комитет Армении. Об этом сообщает онлайн-издание tert.am со ссылкой на свои источники.

«По нашим данным, бизнесмен и меценат Самвел Карапетян находится в Следственном комитете, в его отношении инициировано уголовное производстсво», — отмечается в сообщении.

Сегодня один из адвокатов бизнесмена Армен Фероян сообщил, что Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать. При этом также стало известно, что у дома предпринимателя было задержано более 50 человек.

Накануне брат Самвела Карапетяна, бывший депутат от Республиканской партии Армении Карен Карапетян заявил журналистам, что бизнесмена «скоро арестуют» на фоне критики с его стороны в адрес армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви.

До этого президент «Ташира» заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он пообещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему», если политики потерпят неудачу. Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что власти «снова деактивируют» бизнесмена «и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее Симоньян заявила о попытке Пашиняна арестовать «настоящего радетеля всех армян».