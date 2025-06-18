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Минтруд рассказал, что отличает Россию от остального мира

Минтруд: РФ отличает от всего мира стабильность в политике и на рынке труда
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Максим Блинов/РИА «Новости»

Первый заместитель министра труда Ольга Баталина заявила, что Россию от остального мира отличает политическая устойчивость, стабильная ситуация на рынке труда, а также крепкие семейные ценности. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По ее словам, в результате опроса ООН об общемировых причинах отказа от деторождения эксперты выделили высокую стоимость воспитания детей, безработицу, нехватку доступного жилья, беспокойство о будущем мире и отсутствие подходящего партнера. Баталина считает, что не все эти проблемы характерны для России.

«Нашу страну в отличие от многих отличают политическая устойчивость, стабильная ситуация на рынке труда <...> и конечно крепкими семейными ценностями...» — заявила она в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

22 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о рекордно низкой безработице в РФ. По словам Голиковой, оценка проводилась по методологии Международной организации труда (МОТ). В январе и феврале 2025 года показатель находился на уровне 2,4%, но позже опустился до исторического минимума в 2,3%.

Ранее в Минтруда призвали бизнес стимулировать рождаемость.

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ПМЭФ – 2025
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