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Мужчина украл более 40 велосипедов, чтобы собрать «идеальный» для себя

Sora News: японец украл более 40 велосипедов, мечтая собрать свой идеальный
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Shutterstock

В Ниигате полиция арестовала 51-летнего мужчину, обвиняемого в краже более чем 40 велосипедов за последние четыре года, пишет Sora News. По его собственному признанию, мужчина совершал эти кражи с единственной целью — собрать из них «идеальный» велосипед по своему вкусу и требованиям.

Японец был пойман, когда полицейский остановил его для плановой проверки на улице. Выяснилось, что велосипед, на котором он ехал, был украден. В ходе обыска у него дома правоохранители обнаружили еще более 50 велосипедов, общая стоимость которых превышает $7000.

Хотя всего было украдено 42 велосипеда, сейчас ему официально предъявлены обвинения в краже 35 велосипедов, а также в семи случаях присвоения найденного имущества — согласно японскому законодательству, находить и оставлять себе потерянные вещи незаконно, их необходимо передавать в полицию.

Первоначально мужчина заявил, что брал только велосипеды без замков, считая, что они заброшены. Однако позже выяснилось, что некоторые замки он вскрывал, чтобы завладеть нужным транспортом.

Судьба его задуманного проекта пока неизвестна. По словам полицейских, все украденные велосипеды находились в исходном состоянии, ни один не был разобран на детали.

Ранее в США подросток вернул потерянный кошелек и получил велосипед, о котором мечтал.

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