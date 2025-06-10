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Подросток вернул потерянный кошелек и получил велосипед, о котором мечтал

В США подросток вернул потерянный кошелек и получил за это велосипед
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Shutterstock/OlekStock

Подросток из Аризоны вернул потерянный кошелек и получил за это велосипед, о котором мечтал, пишет Good News Network.

14-летний Коди Чалмерс катался на велосипеде по городу Чандлер, когда заметил валяющийся на земле кошелёк. Заглянув внутрь, он обнаружил $300 наличными и несколько кредитных карт. Несмотря на то, что сам подросток активно копил деньги на электрический велосипед, стоимость которого составляла около $3500, он даже не задумывался о том, чтобы оставить находку себе.

«Я подумал, что кому-то было бы очень плохо, если бы он потерял это. Поэтому я решил вернуть», — рассказал школьник.

Коди показал найденный кошелёк своей маме, Карри Стрекер, которая смогла найти владельца с помощью соцсетей. История о поступке Чалмерса быстро распространилась в интернете, и один незнакомец, тронутый честностью мальчика, решил сделать доброе дело в ответ.

Мужчина связался с Карри и попросил прислать ссылку на тот самый электровелосипед, на который копил мальчик Коди, и купил его, оплатив и доставку товара. Школьник добавил, что благодарен незнакомцу и выразил надежду, что его пример послужит хорошей мотивацией для других людей делать добрые дела.

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