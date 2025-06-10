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Россиянам рассказали о необычной «романтической» схеме мошенничества на крипторынке

В России растет популярность «романтической» схемы мошенничества на крипторынке
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Shutterstock

В 2025 году в России наблюдается рост популярности новой формы мошенничества на криптовалютном рынке — романтических схем обмана, известных как crypto romance scams. Модель сочетает в себе элементы романтических отношений и инвестиционных предложений, которые направлены на то, чтобы завладеть крипто-активами жертвы. Подробнее об этом «Газете.Ru» рассказал директор по коммуникациям криптовалютной биржи Exmo.me Михаил Смирнов.

«Мошенник выстраивает доверительные отношения с жертвой, чаще всего в онлайне, и постепенно вовлекает ее в эмоциональную связь. Зачастую знакомство происходит на сайтах знакомств или в социальных сетях, где создаются поддельные аккаунты с фотографиями привлекательных людей. При этом злоумышленники тщательно прорабатывают легенду — часто это якобы сотрудник международной компании, бизнесмен или военный, находящийся за границей», — объяснил он.

После того как эмоциональная связь установлена, наступает ключевой этап — просьбы о деньгах. Варианты могут быть разными: от внезапных проблем с доступом к банковским счетам в командировке до «выгодного» предложения по инвестициям. Общая идея — мошенник просит перевести криптовалюту как временную помощь. Платежные системы на основе блокчейна выбраны не случайно — транзакции сложно отследить, а возврат средств практически невозможен.

Также мошенники запрашивают проверочные коды под предлогом создания общего счета, получая таким образом доступ к криптокошельку. Нередки случаи шантажа: в процессе общения злоумышленник может выманить личные фотографии и затем угрожать их публикацией, требуя перевести криптовалюту.

«Современные технологии, такие как искусственный интеллект и deepfake, помогают выглядеть более убедительно. С помощью AI-чат-ботов и поддельных видео мошенники создают иллюзию реального общения, что затрудняет распознавание обмана», — рассказал эксперт.

Можно выделить ряд характерных признаков, по которым легко заподозрить романтический скам.

«Человек утверждает, что находится за границей и не может встретиться лично; отказ от видеозвонков под различными предлогами; быстрые признания в любви и стремление к отношениям; просьбы о финансовой помощи, особенно в криптовалюте; несоответствия в рассказах и биографии собеседника; переход общения из официальных платформ в личные мессенджеры; агрессивная реакция на вопросы, попытки давления и манипуляции; предложение «безопасного хранения» средств или «инвестиций» с быстрой прибылью», — отметил эксперт.

Чтобы снизить риски, важно соблюдать базовые меры цифровой гигиены. Не публикуйте в открытом доступе слишком много информации о себе, особенно о доходах, месте работы и личных интересах. Не стоит доверять малознакомым людям, если они быстро переходят к эмоциональным темам или начинают просить деньги.
При малейших сомнениях проверьте фото с помощью поиска по изображениям и внимательно анализируйте факты, которые сообщает собеседник. Отказ от видеозвонков, нестыковки в биографии, идеальные истории — все это должно насторожить.

«Никогда не переводите цифровую валюту людям, которых знаете только по переписке, и не делитесь конфиденциальными данными — особенно кодами подтверждения от криптокошельков и биржевых аккаунтов. Романтические криптомошенничества представляют собой серьезную угрозу, объединяя эмоциональную манипуляцию с финансовыми потерями. Бдительность и критическое мышление — ключевые инструменты защиты от подобных схем», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили о рисках появления рынка «черных» стейблкоинов.

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