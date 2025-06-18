В Иране задержали пособников Израиля

Сотрудники разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в провинции Лурестан на Западе Ирана пятерых человек, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем. Об этом сообщило агентство NourNews.

Мужчин задержали в городах Хорремабад, Боруджерд и Доруд. По данным канала, по большей части эти лица занимались пропагандистской произраильской деятельностью.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что почти все российские туристы покинули Иран и Израиль.