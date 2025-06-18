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В Рособрнадзоре рассказали, сколько человек удалили с ЕГЭ в 2025 году

Рособрнадзор: в 2025 году с ЕГЭ удалили 608 человек
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В основной период ЕГЭ удалили 608 человек в 2025 году, 189 из них — за использование телефонов. Об этом сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях ПМЭФ.

«На сегодняшний день 608 человек у нас удалено, из них за использование средств связи 189 человек. Все остальные — за иные нарушения: пытаются вынести КИМ (контрольно-измерительные материалы — «Газета.Ru»), шпаргалки использовать и так далее», — уточнил он.

До этого стало известно, что выпускник одной из школ Ленинградской области попытался использовать «умные очки» для записи контрольных измерительных материалов во время сдачи ЕГЭ. В связи с этим его результаты были аннулированы.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной-гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее российским школьникам объяснили, что делать в случае провала на ЕГЭ.

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