Российским школьникам объяснили, что делать в случае провала на ЕГЭ

От провала на ЕГЭ не застрахован ни один школьник, но важно помнить, что результаты экзаменов – это не приговор, отметила педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании Maximum Education Виктория Подсухина. Стоит начать с признания своих негативных эмоций, а затем рассмотреть альтернативные варианты получения высшего образования, например – сначала пойти в колледж, а потом – в вуз, объяснила она RT.

Часто не сумевшие сдать ЕГЭ выпускники сталкиваются с целой гаммой негативных эмоций – разочарованием, злостью, стыдом. Нужно понимать, что это нормальные чувства, важно их испытать, но не зацикливаться на них. Выход из кризиса начинается с признания эмоций и разговора с поддерживающими близкими или психологом, отметила эксперт.

«Особую роль здесь играют родители. Их реакция часто определяет, насколько быстро подросток сможет оправиться, — подчеркнула педагог. — Критика и упреки лишь усугубят положение, а слова поддержки и принятия помогут сохранить веру в себя».

Она призвала родителей донести до ребенка ключевую мысль: провал на ЕГЭ – это еще не конец света, а только один из жизненных этапов. Причем он не помешает осуществлению мечты, так как есть множество альтернативных вариантов. Например, если баллов не хватает для поступления в желанный вуз, то можно сначала пойти учиться в колледж, получить профессию, а затем продолжить обучение в вузе, отметила Подсухина. Еще один вариант – взять год для подготовки и переосмысления целей.

«Если поступить непременно хочется в текущем году, стоит задуматься о вузах с меньшим проходным баллом или о платном обучении. Существует огромное количество вузов с разными программами и ценовой политикой», — заключила специалист.

Напомним, у одиннадцатиклассников есть возможность пересдать экзамен. Причем не только математику или русский язык, но и предмет по выбору, если выпускника не устроил полученный результат. В каких случаях допускается пересдача, в какие дни это можно сделать и как подготовиться ко второй попытке – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали кормить школьников на ЕГЭ и ОГЭ.