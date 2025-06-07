В Ленобласти выпускник на ЕГЭ использовал «умные очки»

Выпускник одной из школ Ленинградской области попытался использовать «умные очки» для записи контрольных измерительных материалов (КИМ) во время сдачи ЕГЭ. В связи с этим его результаты были аннулированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального комитета по общему и профессиональному образованию.

«По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры — результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается. Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ», — отметили в ведомстве.

До этого в социальных сетях появились видеозаписи заданий ЕГЭ, сделанные с помощью «умных очков» выпускника. По информации, во время экзамена эти материалы якобы передавались лицу, оказывавшему помощь, а ответы поступали через наушник.

В Москве до ЕГЭ по биологии не допустили постороннего человека, который пытался пройти на экзамен по справке об утере паспорта. Комиссия перед тем, как пропускать сдающего в аудиторию, запросила из школы дополнительные сведения о нем. Выяснилось, что на ЕГЭ пришел посторонний человек.

Ранее Google представила работу умных очков со встроенным искусственным интеллектом.