На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти выпускник на ЕГЭ использовал «умные очки»

Выпускника из Ленобласти уличили в использовании «умных очков» при сдаче ЕГЭ
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Выпускник одной из школ Ленинградской области попытался использовать «умные очки» для записи контрольных измерительных материалов (КИМ) во время сдачи ЕГЭ. В связи с этим его результаты были аннулированы, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального комитета по общему и профессиональному образованию.

«По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры — результаты этого выпускника аннулированы, пересдача в резервные дни не допускается. Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ», — отметили в ведомстве.

До этого в социальных сетях появились видеозаписи заданий ЕГЭ, сделанные с помощью «умных очков» выпускника. По информации, во время экзамена эти материалы якобы передавались лицу, оказывавшему помощь, а ответы поступали через наушник.

В Москве до ЕГЭ по биологии не допустили постороннего человека, который пытался пройти на экзамен по справке об утере паспорта. Комиссия перед тем, как пропускать сдающего в аудиторию, запросила из школы дополнительные сведения о нем. Выяснилось, что на ЕГЭ пришел посторонний человек.

Ранее Google представила работу умных очков со встроенным искусственным интеллектом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами