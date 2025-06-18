Российский подросток стал жертвой мошенников, получив сообщение из «медкабинета школы»

В Воронеже 13-летний школьник стал жертвой мошенников, которые обманули его, представившись работниками медицинского кабинета образовательной организации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.
«Под предлогом продления страхового полиса у него запросили последние цифры номера телефона. Вскоре последовал звонок от «специалиста», который сообщил о подозрительной активности в личном кабинете Госуслуг», — уточнили в МВД.
Далее аферисты убедили мальчика, что его родители могут стать фигурантами уголовного дела, и предложили «спасти» их сбережения и перевести их на безопасный счет.
Выполняя указания мошенников школьник оформил на имя матери кредитку и сразу перевел на продиктованный счет 80 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.
Ранее в Екатеринбурге мальчик вынес из дома сейф после знакомства с девушкой в интернете.