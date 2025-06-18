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Российский подросток стал жертвой мошенников, получив сообщение из «медкабинета школы»

В Воронеже школьник стал жертвой мошенников, позвонивших из «медкабинета школы»
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Shutterstock

В Воронеже 13-летний школьник стал жертвой мошенников, которые обманули его, представившись работниками медицинского кабинета образовательной организации. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

«Под предлогом продления страхового полиса у него запросили последние цифры номера телефона. Вскоре последовал звонок от «специалиста», который сообщил о подозрительной активности в личном кабинете Госуслуг», — уточнили в МВД.

Далее аферисты убедили мальчика, что его родители могут стать фигурантами уголовного дела, и предложили «спасти» их сбережения и перевести их на безопасный счет.

Выполняя указания мошенников школьник оформил на имя матери кредитку и сразу перевел на продиктованный счет 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее в Екатеринбурге мальчик вынес из дома сейф после знакомства с девушкой в интернете.

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