Врач объяснила разницу между панической атакой и паникой

Панику и паническую атаку часто путают, однако между этими состояниями есть важное различие. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Паника — интенсивный всепоглощающий страх, который возникает в ответ на реальную или воображаемую угрозу. По сути это базовая эмоция, присущая всем людям и необходимая для выживания в опасных ситуациях», — сказала Демьяновская.

Паническая атака же возникает внезапно, без видимой внешней причины. То есть, это скорее физиологическая реакция, которая может развиваться даже в покое, добавила специалист.

Она также рассказала, что делать при панической атаке. По ее словам, важно помнить, что это состояние не представляет опасности для жизни. Во время приступа необходимо осознать, что он скоро пройдет. Также полезно сосредоточиться на дыхании — делать медленные, глубокие вдохи и выдохи, посоветовала Демьяновская.

Помимо дыхательных техник, можно прибегнуть к сенсорной концентрации, обратив внимание на свои чувства, например, назвать пять вещей перед глазами и четыре вещи, которые можно потрогать, отметила врач.

Ранее эксперт объяснила, можно ли вылечить панические атаки.