Врач объяснила, можно ли вылечить панические атаки

От панических атак можно избавиться, если пациент обращается за квалифицированной помощью. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. Лечение, по ее словам, подразумевает когнитивно-поведенческую терапию и лекарственные препараты.

К слову, как отмечала в беседе с газетой «Известия» член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского Университета профессор Марина Кинкулькина, симптомы первой панической атаки сложно отличить от сердечного приступа, поэтому необходимо сразу обращаться за медицинской помощью, чтобы исключить физиологические проблемы.

«Продолжительность терапии зависит от тяжести расстройства, метода лечения и индивидуальных особенностей пациента. В среднем курс психотерапии может продолжаться от нескольких месяцев до года. Медикаментозное лечение может длиться дольше, но обычно дозировку лекарств постепенно — под контролем врача — снижают», — рассказала Демьяновская.

Она добавила, что важную роль играет и здоровый образ жизни: необходимо ограничить употребление кофеина, отказаться от алкоголя и спать не менее 8 часов в сутки.

Недавно ученые из Норвегии разработали новый метод борьбы с паническими атаками. Серия исследований подтвердила, что интенсивная четырехдневная терапия (Bergen 4-Day Treatment, B4DT) не только быстро помогает пациентам справиться с тревожными приступами, но и дает долговременный эффект, который со временем только усиливается.

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