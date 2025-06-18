Врач рассказала, что делать при панической атаке

Врач Демьяновская: при панической атаке важно осознать, что она пройдет

Паническая атака — неприятное и пугающее состояние, однако важно помнить, что она не представляет опасности для жизни. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, во время приступа необходимо осознать, что он скоро пройдет. Также полезно сосредоточиться на дыхании — делать медленные, глубокие вдохи и выдохи.

Чтобы не усугублять проблему, врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина советует не злоупотреблять кофе, поскольку кофеин способен ухудшать состояние людей с тревожными расстройствами. Ее слова цитирует газета «Известия».

Как отметила Демьяновская, помимо дыхательных техник, можно прибегнуть к сенсорной концентрации, обратив внимание на свои чувства, например, назвать пять вещей перед глазами и четыре вещи, которые можно потрогать.

«Если паническая атака случилась у близкого человека, следует сохранять спокойствие и оставаться рядом с ним, говорить спокойно и уверенно, вместе размеренно подышать», — посоветовала невролог.

До этого Демьяновская говорила, что от панических атак можно избавиться, обратившись за квалифицированной помощью. Лечение, по ее словам, подразумевает когнитивно-поведенческую терапию и лекарственные препараты.

Ранее ученые нашли способ вылечить панические атаки за четыре дня.