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У тагильчанки остановилось сердце после укола при оказании помощи

В Свердловской области женщина не выжила после попытки медиков оказать ей помощь
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Shutterstock

Жительница Нижнего Тагила пострадала от действий медиков, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды Свердловской области».

В день инцидента 68-летняя женщина почувствовала боль в спине и вызвала скорую помощь, которая направила ее в медцентр. Специалисты сделали женщине инъекцию, после которой у нее проявилась аллергическая реакция. Медикам спасти пострадавшую не удалось.

Потрясенный произошедшим сын тагильчанки обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда на пять миллионов рублей.

«Суд установил, что реанимационные мероприятия были проведены недостаточно эффективно, в действиях медицинского персонала имелся ряд упущений, которые могли повлиять на исход ситуации», – сообщается в публикации.

Тем не менее, медики и сама пострадавшая не знали о возможной реакции. Поэтому в целом предвидеть такую ситуацию сложно.

В результате медиков обязали выплатить 1,25 миллиона рублей.

Ранее у жительницы Пензы остановилось сердце после пластической операции в Москве.

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