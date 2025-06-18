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«Большие риски»: врач предупредил об опасности хронического кашля

Врач Продеус: хронический кашель – это крайне опасный для здоровья симптом
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Depositphotos

Россиянам нужно крайне внимательно относиться к хроническому кашлю, так как он значительно ослабляет слизистую, создавая благоприятные условия для развития различных заболеваний. Об этом в пресс-центре НСН предупредил врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус.

Постоянный кашель – это симптом коклюша и проявление хронического воспаления, при котором слизистая повреждается и становится крайне уязвимой для различных дыхательных или респираторных инфекций. Особенно сильно это бьет по здоровью человека, если он является курильщиком – состояние такого пациента должно вызывать у врачей опасения, подчеркнул Продеус.

«Качество жизни категорически страдает. Относитесь к этому серьезно, напрямую от коклюша взрослый человек не погибнет, но риски будут существенными», — заключил он.

Ранее ВОЗ прокомментировала сообщение о появлении в РФ вируса, вызывающего кровавый кашель.

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