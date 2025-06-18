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Россиянам назвали вид транспорта, в котором невозможно подхватить инфекцию

Врач Продеус: из транспорта меньше всего шансов подхватить инфекцию в самолете
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

С точки зрения угрозы подхватить инфекцию самолет является самым безопасным видом транспорта. Такого эффекта удается достичь за счет улучшенной системы кондиционирования воздуха, объяснил педиатр-иммунолог Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

Несмотря на то, что грипп считается сезонной инфекцией, заразиться им можно и летом. Особенно это касается больших городов, в которые приезжает много туристов – таких, как Москва или Сочи. Если человек переносит болезнь на ногах, то он становится переносчиком, создавая опасную ситуацию для окружающих, предупредил врач.

«Он и сам не долечился и заразил всех, кого мог, особенно, когда куда-то едет, — пояснил Продеус. — В этой связи самый безопасный вид транспорта с точки зрения распространения инфекционных заболеваний – это самолет. Он имеет лучшую систему кондиционирования и очистки воздуха. Заразиться в самолете очень сложно».

Напомним, ученые выяснили, что индивидуальные различия в иммунитете формируют доминирующие штаммы гриппа в популяциях. Полученные результаты имеют важное значение для прогнозирования эволюции вируса и создания эффективных вакцин, так как традиционные методы, использующие объединенные образцы сыворотки, могут упускать важные особенности иммунного ответа.

Ранее ИИ научили прогнозировать вспышки инфекционных заболеваний.

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