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Ученые выяснили, как именно вирус гриппа выбирает своих жертв

eLife: во время эпидемий гриппа преобладают штаммы, способные обходить иммунитет
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Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Онкологического центра Фреда Хатча и Вашингтонского университета узнали, как индивидуальные различия в иммунитете формируют доминирующие штаммы гриппа в популяциях. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Команда разработала 78 генетически помеченных вирусов гриппа, представляющих циркулирующие штаммы и варианты вакцин.

Проанализировав 150 образцов сыворотки крови от детей и взрослых, исследователи получили более 11 тыс. измерений иммунного ответа. Результаты показали значительные различия между индивидуумами — некоторые дети демонстрировали мощную нейтрализацию большинства штаммов, тогда как другие имели слабый иммунный ответ.

Сравнив данные об иммунитете с динамикой распространения штаммов в сезоне 2023-2024 годов, ученые обнаружили важную закономерность. Наиболее успешными оказывались те варианты вируса, против которых у значительной части населения был слабый иммунный ответ.

«Ключевым фактором служит не средний иммунитет популяции, а именно индивидуальные вариации в защите», — пояснил соавтор исследования, доктор Андреа Лоес.

Полученные результаты имеют важное значение для прогнозирования эволюции вируса и создания эффективных вакцин. Традиционные методы, использующие объединенные образцы сыворотки, могут упускать важные особенности иммунного ответа. Эти данные могут изменить подходы к эпидемиологическому прогнозированию и разработке профилактических препаратов.

Ранее ученые совершили прорыв в разработке универсального лекарства от вируса гриппа.

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