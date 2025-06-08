ИИ научили прогнозировать вспышки инфекционных заболеваний

Ученые из Университета Джонса Хопкинса представили модель искусственного интеллекта (ИИ) PandemicLLM, способную предсказать динамику развития эпидемий на срок от одной до трех недель. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Computational Science (NCS).

По словам ученых, во время пандемии COVID-19 стало ясно, что существующие ИИ-инструменты плохо справляются с учетом быстро меняющихся факторов — таких как появление новых штаммов или изменение политики в разных странах. В ответ на этот вызов исследователи решили использовать большие языковые модели (LLM), подобные тем, что лежат в основе ChatGPT. Их особенность — способность обрабатывать сложные массивы данных и выявлять скрытые закономерности.

PandemicLLM учитывает широкий спектр параметров: демографию, состояние здравоохранения, историю вспышек, число госпитализаций и вакцинаций, наличие масочного режима, данные о новых вариантах вируса и другие факторы. На основе этого ИИ строит точные прогнозы распространения инфекций и уровня госпитализаций.

Модель уже прошла тестирование на данных о коронавирусе в США за 19 месяцев пандемии и показала лучшие результаты, чем все предыдущие инструменты. Ученые уверены, что PandemicLLM можно адаптировать для отслеживания любых патогенов — от вируса птичьего гриппа до оспы обезьян и респираторно-синцитиального вируса человека (РСВ).

Теперь исследователи работают над тем, чтобы научить модель учитывать поведение людей — например, их решения относительно вакцинации или соблюдения мер безопасности. По мнению авторов проекта, такой подход может помочь государствам формировать более точную и эффективную стратегию по сдерживанию будущих эпидемий.

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