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ИИ научили прогнозировать вспышки инфекционных заболеваний

NCS: ИИ научили точно прогнозировать вспышки гриппа и COVID-19
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Shutterstock

Ученые из Университета Джонса Хопкинса представили модель искусственного интеллекта (ИИ) PandemicLLM, способную предсказать динамику развития эпидемий на срок от одной до трех недель. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Computational Science (NCS).

По словам ученых, во время пандемии COVID-19 стало ясно, что существующие ИИ-инструменты плохо справляются с учетом быстро меняющихся факторов — таких как появление новых штаммов или изменение политики в разных странах. В ответ на этот вызов исследователи решили использовать большие языковые модели (LLM), подобные тем, что лежат в основе ChatGPT. Их особенность — способность обрабатывать сложные массивы данных и выявлять скрытые закономерности.

PandemicLLM учитывает широкий спектр параметров: демографию, состояние здравоохранения, историю вспышек, число госпитализаций и вакцинаций, наличие масочного режима, данные о новых вариантах вируса и другие факторы. На основе этого ИИ строит точные прогнозы распространения инфекций и уровня госпитализаций.

Модель уже прошла тестирование на данных о коронавирусе в США за 19 месяцев пандемии и показала лучшие результаты, чем все предыдущие инструменты. Ученые уверены, что PandemicLLM можно адаптировать для отслеживания любых патогенов — от вируса птичьего гриппа до оспы обезьян и респираторно-синцитиального вируса человека (РСВ).

Теперь исследователи работают над тем, чтобы научить модель учитывать поведение людей — например, их решения относительно вакцинации или соблюдения мер безопасности. По мнению авторов проекта, такой подход может помочь государствам формировать более точную и эффективную стратегию по сдерживанию будущих эпидемий.

Ранее ученые открыли сотни новых гигантских вирусов, влияющих на океанические экосистемы.

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