В Волгограде два бывших участника СВО изготавливали наркотики в своей лаборатории

V1: в Волгограде участвовавших в СВО братьев задержали за производство веществ

Волгоградские правоохранители поймали братьев, подозреваемых в производстве запрещенных веществ. Об этом сообщает V1.

По данным издания, два жителя Волгограда в возрасте 29 лет и 31 года решили заработать на незаконной продаже наркотиков.

«В ходе обыска в гараже были найдены не только оборудование и химические реактивы, но и уже готовые к бесконтактной продаже почти полкилограмма мефедрона», – сообщается в публикации.

При этом молодые люди ранее уже привлекались к ответственности за подобные преступления. В 2023 году их задержали в Тверской области, где они изготовили более 100 килограммов запрещенных веществ в своей нарколаборатории.

В августе 2023 года они отправились в зону СВО и пробыли там до февраля 2024 года. Оказавшись в Волгограде, братья решили снова заняться изготовлением веществ. Чтобы не привлекать внимания правоохранителей, они уменьшили партии. Несмотря на это, их задержали.

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