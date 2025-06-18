Учительнице из США грозит 60 лет тюрьмы за длительную сексуальную связь с учеником

В США учительница предстала перед судом по обвинению в растлении ученика с 14 лет. Об этом пишет The New York Post.

Кристина Формелла начала ухаживать за мальчиком, когда работала в средней школе в Чикаго. Отношения учительницы и ученика начались в январе 2023 года и закончились только в сентябре 2024 года после того, как несовершеннолетний сказал ей, что это неправильно.

За это время, по версии следствия, Формелла занималась сексом с подростком около 50 раз, большинство из актов сексуализированного насилия произошли в здании школы. Кроме того, учительница регулярно переписывалась с жертвой.

Майкл Формелла, который в тот момент был женихом Кристины, не подозревал о незаконной связи своей будущей жены и ее ученика. Тем не менее он поддержал супругу и пришел вместе с ней на заседание суда 17 июня.

30-летней женщине предъявили 55 обвинений, ей грозит до 60 лет тюрьмы в случае признания ее виновной. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее медбрат московской клиники изнасиловал юношу во время ЭКГ.