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Медбрат московской клиники изнасиловал юношу во время ЭКГ

В Москве медбрата арестовали за изнасилование школьника во время ЭКГ
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Shutterstock/FOTODOM

Медбрата из московской частной клиники подозревают в надругательстве над 16-летним клиентом. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, молодой человек пришел, чтобы пройти необходимые процедуры для получения медицинской книжки. В клинике юношу встретил 20-летний медбрат, внес его данные в систему, и они отправились на ЭКГ.

Работник попросил подростка поднять футболку и спустить штаны, после чего начал насиловать.

«К счастью для школьника, через некоторое время в кабинет смогли проникнуть мама парня вместе с администратором клиники. После этого на место была вызвана полиция», – сообщается в публикации.

Сотрудника клиники задержали, на данный момент он находится под арестом. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

До этого в Норвегии гинеколога осудили за надругательство над клиентками. Более десяти лет медик слишком тщательно «осматривал» женщин с помощью пальцев и посторонних предметов. Всего от его действий пострадали 94 пациентки.

Ранее трое подростков надругались над пятиклассницей в психиатрической клинике Петербурга.

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