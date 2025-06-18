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Названы растения в доме, которые помогут снизить тревожность и взбодриться

Pravda.Ru: лаванда в доме поможет снизить тревожность
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Shutterstock

Некоторые растения в доме помогут снизить тревожность и наполнить пространство уютом, среди них — лаванда и жасмин. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Кроме того, лилия поможет очистить воздух в квартире, розмарин — взбодрит и будет стимулировать работу мозга. Кроме того, специалисты рекомендуют рассмотреть и другие варианты растений, включая меч святого Георгия (сансевиерия), бамбук и шалфей.

«Эти растения не просто оживят интерьер — они помогут вам почувствовать себя лучше, спокойнее и увереннее. Выбирайте те, что ближе вам по духу», — уточнили в сообщении.

Китайские ученые из Сычуаньского университета до этого определили самые эффективные растительные экстракты для стимуляции работы мозга и поддержания когнитивного здоровья у взрослых. Экстракт корня Polygala tenuifolia (истод тонколистный) продемонстрировал наилучшие результаты в улучшении общих когнитивных функций, получив 95,9% по шкале SUCRA. Это растение, традиционно используемое в восточной медицине, способствует улучшению метаболизма глюкозы в мозге, защищает нейромедиатор ацетилхолин и снижает окислительный стресс.

Ранее ученые нашли ключевую молекулу для роста растений.

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