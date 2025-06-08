Ученые нашли ключевую молекулу для роста растений

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего при участии коллег из Китая впервые доказали, что природная молекула итаконат, известная своей ролью в иммунной системе животных, также присутствует в растениях и стимулирует их рост. Открытие может привести к созданию экологичных стимуляторов для сельского хозяйства. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Итаконат, вырабатываемый при метаболизме, ранее изучался только у животных, где он защищает от вирусов и воспалений. Используя методы химической визуализации, исследователи не только подтвердили его наличие в растениях, но и выявили неожиданную функцию: обработка рассады кукурузы итаконатом увеличивала ее высоту.

Команда с помощью масс-спектрометрии проследила взаимодействие итаконата с растительными белками у Arabidopsis (резуховидки). Оказалось, молекула участвует в метаболизме и реакциях на кислородный стресс — ключевых процессах для развития растений.

Открытие предлагает альтернативу синтетическим удобрениям и углубляет понимание общих механизмов в биологии растений и животных, что полезно для медицины.

«Итаконат может стать природным решением для повышения урожайности, например, кукурузы», — отметил руководитель исследования, доцент Джазз Дикинсон.

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