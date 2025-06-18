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Россиянке не продали кольцо Cartier в Южной Корее из-за паспорта РФ

Shot: женщине не продали дорогое кольцо Cartier в Сеуле из-за гражданства РФ
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Fruit Cocktail Creative/Shutterstock/FOTODOM

Россиянка не смогла купить кольцо Cartier во время путешествия в Южную Корею. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в фирменном магазине бренда в Сеуле. По словам самой женщины, она пришла с мужем и хотела приобрести аксессуар за $2,1 тысячи.

Консультанты якобы игнорировали пару 15 минут, несмотря на то, что они были единственными покупателями в помещении в тот момент. Позже к супругам подошли, но во время оформления документов консультант обратила внимание на российский паспорт мужчины и ушла к начальству.

«Спустя еще некоторое время к паре вышел администратор, который сообщил, что продать кольцо они не могут из-за российского паспорта», – сообщается в публикации.
Супруг предложил не оформлять необязательные документы, однако это на ситуацию не повлияло.

Подобный случай произошел в Италии. По данным местных газет, россиянка, которая уже десять лет проживает в стране и получила вид на жительство, приехала в аэропорт, где решила купить бутылку воды в Duty Free.

Однако кассир заявила, что не продаст товар женщине из-за ее гражданства.

Ранее россиянин купил билет на самолет, но не смог улететь из-за своего дня рождения.

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