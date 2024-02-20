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Россиянке в итальянском аэропорту отказали в продаже воды из-за паспорта

Россиянка заявила об отказе продать воду в аэропорту Италии из-за ее гражданства

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Shutterstock

В римском аэропорту Фьюмичино россиянка Анна Ларина, проживающая в Италии уже десять лет и имеющая вид на жительство в этой стране, столкнулась с отказом продажи воды в одном из магазинов аэропорта. Причиной этого стал факт наличия у нее российского паспорта. Об этом сообщают местные газеты Corriere Della Sera и Roma Today.

Ларина поделилась своим негативным опытом в социальных сетях, опубликовав видеообращение, в котором рассказала о произошедшем. По ее словам, она попыталась купить бутылку воды в магазине Aelia Duty Free, однако продавщица отказала ей в обслуживании, указав на национальность клиентки. Продавщица якобы заявила, что не может продать товар россиянке из-за ее гражданства, и даже предложила ознакомиться с позицией итальянского МИДа относительно действий России.

Видео с жалобой Анны Лариной вызвало широкий резонанс в итальянских СМИ. Издания подчеркнули, что такое поведение продавца вызывает серьезные вопросы о дискриминации и нарушении прав потребителей. В своем обращении женщина отметила, что не только имеет право на приобретение товаров, но и давно является налогоплательщиком в Италии, что делает ее полноправным членом общества.

Администрация аэропорта Фьюмичино была вынуждена косвенно подтвердить произошедшее и принести извинения за инцидент. Там заявили, что такое поведение не соответствует стандартам коммерческих партнеров аэропорта и обещали провести расследование инцидента.

Управляющая магазином компания Aelia Duty Free Italia также отреагировала на случившееся, заявив, что проводит все необходимые проверки, чтобы подобные инциденты не повторились.

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