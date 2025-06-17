Россиянин купил билет на самолет, но не смог улететь из-за своего дня рождения

Красноярец не смог улететь в Минск из-за своего дня рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Летом прошлого года житель Красноярска приобрел авиабилет до Минска за три дня до своего 45-летия. Через неделю после дня рождения он прошел онлайн-регистрацию, а затем приехал в московский аэропорт, откуда должен был вылетать в Белоруссию, но не смог попасть в самолет. Сотрудники авиакомпании отказали ему в получении посадочного талона и аннулировали регистрацию, объяснив отказ тем, что срок действия его паспорта истек.

Россиянину пришлось ехать до Минска и возвращаться обратно поездом, при этом на границе у него никаких проблем из-за якобы недействительного паспорта не возникло. Мужчина попытался вернуть деньги за несостоявшийся перелет, но авиакомпания отказала ему в этом, тогда разочарованный клиент решил доказать свои права через Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства представляли интересы гражданина в суде и доказали незаконность отказа в перелете со стороны авиакомпании. В пользу потребителя взыскали почти 10 тыс. рублей, из которых 5,6 тыс. — стоимость неиспользованного авиабилета, а также компенсация морального вреда и штраф.

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