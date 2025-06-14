На Ямале врачи пять часов оперировали ребенка, упавшего с пятого этажа

В Надыме врачи спасли жизнь пятилетнему ребенку, выпавшему из окна

В ЯНАО врачи спасли жизнь пятилетнему мальчику, упавшему с пятого этажа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ямал. Официально».

При падении с высоты ребенок получил сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, рваные раны лица, а также перелом бедра.

Пострадавшего госпитализировали в Надымскую районную больницу и немедленно отправили на операцию, которая длилась пять часов. Ее провели анестезиолог Мария Луценко и травматолог Расул Моллаев.

Сейчас состояние юного пациента оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

12 июня житель Новосибирска спас ребенка, который мог упасть с третьего этажа. Ребенок попытался пролезть в проем между балконным ограждением и его полом, но застрял и не смог выбраться самостоятельно. В этот момент к нему на выручку пришел незнакомец. Мужчина поднялся на балкон второго этажа и помог ему залезть назад, на свой балкон. Это попало на видео.

Ранее в Чечне школьница упала с 10-го этажа, когда мыла окна.