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В администрации президента РФ спрогнозировали демографическое лидерство для Африки

Орешкин: к 2050 году 25% трудоспособного населения планеты расположится в Африке
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Shutterstock

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин уверен, что Африка возьмет на себя глобальное демографическое лидерство к 2050 году. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, на фоне кризиса в остальном мире, Африка к 2050 году будет располагать 25% трудоспособного населения планеты.

«Если одна часть мира находится в таком демографическом кризисе, снижении численности населения, низкой рождаемости, старении населения, то Африка сейчас действительно берет на себя глобальное демографическое лидерство», — сказал он в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он отметил, что несмотря на медленное развитие глобальных показателей численности и структуры населения, на региональном уровне эти процессы происходят быстрее.

10 июня в Фонде Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) доложили, что темпы рождаемости на всей планете упали до критического уровня, миллионы людей по всему миру не могут завести детей из-за экономических и социальных трудностей. В ходе опроса каждый пятый респондент заявил, что не может завести столько детей, сколько хотел бы.

Ранее член Совфеда призвала провести в села высокоскоростной интернет для повышения рождаемости.

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