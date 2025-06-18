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Врач рассказала, кому опасно есть фалафель

Врач Соломатина: фалафель опасно есть при проблемах с ЖКТ
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Depositphotos

Фалафель содержит большое количество белка и клетчатки, однако он может представлять опасность для людей при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и повреждениях слизистой. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, этот продукт может усугубить состояние пациентов. Врач уточнила, что фалафель готовят из нута с добавлением специй, что в целом позволяет ускорить пищеварение.

«В блюде много растительного белка: в 100 граммах содержится 20% от суточной нормы. Плюс в фалафеле есть витамины группы В, кальций, магний, калий, фосфор, цинк. Помимо этого, в блюде много клетчатки, которая помогает пище продвигаться по ЖКТ и очищать его от отмерших клеток эпителия. Также пищевые волокна служат кормом для полезных бактерий, от которых зависит состояние иммунитета», — добавила Соломатина.

При этом обжаренный во фритюре фалафель обладает большей калорийностью и приобретает вредные для клеток трансжиры и канцерогены, предупредила эксперт.

Ученые из Университета Аделаиды до этого установили, что мука из нута и чечевицы содержит больше биодоступного железа и цинка, чем овсяная и пшеничная.

Ранее диетолог заявила, что полезнее есть чипсы из нута.

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