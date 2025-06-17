В Волгограде пятилетняя девочка выжила после падения из окна

В Волгограде ребенок выпал из окна третьего этажа вместе с москитной сеткой

В Волгограде ребенок выжил после падения из открытого окна, девочка доставлена в больницу с травмами. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Ушакова. Пятилетняя девочка забралась на подоконник у открытого окна, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала с высоты третьего этажа.

Пострадавшая выжила, с множественными травмами она доставлена в больницу. Подробности о состоянии ребенка неизвестны. Проводится проверка, где в момент произошедшего находились родители девочки, устанавливается.

До этого в Тюмени из окна шестого этажа выпал двухлетний ребенок. Медики прибыли на место происшествия спустя девять минут, но спасти пострадавшего не удалось. По словам местных жителей, в семье воспитываются двое близнецов, второй несовершеннолетний не пострадал. В региональном СК факт произошедшего подтвердили, проводится доследственная проверка.

Ранее в Челябинске двухлетний ребенок выжил, выпав из окна седьмого этажа.