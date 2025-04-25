За год четверть россиян сменили место работы

Четверть (24%) россиян сменили место работы за последние 12 месяцев. Более половины тех, кто сменил работу (57%), поменяли не только компанию, но и сферу деятельности. Это показало исследование СберАналитики, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Эксперты выяснили, что срок работы в одной компании зависит от отрасли. Так, гостиничное дело и общественное питание возглавляют список сфер с наиболее коротким сроком работы: 45% занятых в этой области устроились на последнее место работы менее года назад. Коротким сроком работы также отличаются строительство, где доля работающих менее года составляет 38%, и торговля (32%). Дольше всего на одном месте работают в здравоохранении, образовании и ЖКХ — в среднем более трех лет.

Более мобильны жители Москвы, Санкт-Петербурга и их агломераций, а также Приморского края и Татарстана. Реже всего меняют работу в Мурманской и Архангельской областях и Ненецком автономном округе.

По данным исследования сервиса Работа.ру, на смену работодателя также чаще готовы сотрудники из отрасли строительства и недвижимости — 67% опрошенных работников отметили планы на смену работы в 2025 году. Еще 66% респондентов указали, что поменяют работу в сфере производства, 56% выразили желание сменить компанию в сфере торговли, 46% планируют смену работодателя в транспорте и логистике, а 36% — в IT.

При этом 62% россиян признаются, что принимают решение о смене работы для повышения доходов. Еще 15% не имели пока такого опыта, но планируют сделать это в ближайшем будущем. Рост заработной платы на 10% зафиксирован в 10% случаев. Повышение зарплаты на 20% наблюдалось у 18% респондентов. На 30% уровень дохода повысили 23% опрошенных, среди которых чаще всего были специалисты из сфер производства и агропрома (14%), а также транспорта и логистики (14%). Рост на 40% отмечен у 9% опрошенных. Увеличить зарплату на 50% удалось 17% участников исследования, чаще всего в сферах: образования и науки (14%) и IT и телекома (13%).

Более чем на 50% зарплату повысили у 23% опрошенных, этот вариант в основном выбирали представители производства и агропрома (12%).

По данным экспертов СберАналитики, чаще всего о смене работы задумывается молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Анализ показал, что 28% представителей этой возрастной группы трудятся на последнем месте менее полугода. Причины не только в уровне зарплат: в 42% случаев они ищут что-то новое, а 32% считают, что прежняя сфера деятельности исчерпала себя. Для молодежи важна возможность работать удаленно: 39% отмечают значимость этого критерия при выборе профессии.

Представления об идеальном месте работы у всех поколений примерно одинаковы. Главное — высокая зарплата: 74% опрошенных считают ее одним из самых важных критериев при отклике на вакансию. Особенно это актуально для жителей Дальневосточного и Уральского федеральных округов. Для 50% опрошенных важен комфортный график, для 49% — близость к дому, а для 42% — приятная атмосфера.

Кроме этих факторов, у работников каждого региона есть свои приоритеты. Жители Центрального федерального округа ценят отсутствие переработок; Северо-Западного и Северо-Кавказского — возможность карьерного роста; Южного и Сибирского — возможность работать удаленно; Приволжского и Дальневосточного — наличие бонусов и премий по итогам работы; а Уральского — хороший график труда.

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