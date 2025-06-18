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В России хотят ввести уголовку за ненадлежащий уход за воинскими захоронениями

Депутат Антропенко: в УК нужна статья за плохой уход за воинскими захоронениями
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Сергей Булкин/Globa Look Press

В России необходимо внести изменения в статью Уголовного кодекса об осквернении или повреждении воинских захоронений и мемориалов, добавив в нее пункт о преступной халатности ответственных лиц. Таким образом, за плохой уход за могилами военных будет грозить уголовная ответственность, объяснил 360.ru автор инициативы, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

Предполагается, что наказывать по обновленной статье будут за ненадлежащее состояние памятников. Распространить ответственность за умышленное осквернение планируется на всех, кто совершил эти действия, уточнил парламентарий.

По словам депутата, в данный момент законопроект о внесении поправок проходит второе чтение в Госдуме.

Напомним, в 2023 году в России впервые вынесли приговор по соответствующей статье УК – Тосненский городской суд Ленинградской области признал виновным предпринимателя Юрия Мацко в преднамеренном повреждении советского воинского захоронения возле поселка Тельмана. Его обязали выплатить штраф в размере 2,4 млн рублей, а также арестовали его имущество. Уточняется, что захоронение времен Великой Отечественной войны было обнаружено при проведении земельных работ на участке, принадлежащем фирме Мацко ООО «Эврикал» – он поручил вывезти землю вместе с останками.

Ранее в России возбудили два дела об осквернении могилы военкора Федорчака.

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