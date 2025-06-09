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Названо время, когда молоко приносит максимум пользы организму

Terra: молоко полезнее всего пить после тренировки
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Freepik.com

Чрезмерное потребление молока, независимо от его жирности, может привести к повышению уровня холестерина в крови и набору веса. Однако этот питательный напиток может стать хорошим подспорьем для восстановления после тренировки. Об этом рассказала бразильский диетолог Марианна Алвес в интервью изданию Terra.

Доктор Алвес подчеркнула, что важно соблюдать умеренность при употреблении молочных продуктов.

«В идеале стоит выбирать варианты с пониженным содержанием жира и контролировать объем потребления», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, даже обезжиренное молоко содержит холестерин, пусть и в меньшем количестве, чем традиционные версии. Холестерин — это вещество, состоящее из жиров, которое выполняет в организме человека роль строительного материала для гормонов и мембран клеток. Опасность для человека заключается в избыточном уровне холестерина — при повышении его уровня в организме на стенках артерий образуются бляшки, которые сужают просвет и ухудшают эластичность сосудов.

Диетолог добавила, что употреблять молоко полезно после физических нагрузок. Врач отметила, что этот напиток способствует восстановлению сил, восстанавливает водно-электролитный баланс и восполняет потерю питательных веществ.

«Молоко даже может помогать в наборе мышечной массы — особенно по сравнению с энергетическими напитками», — заключила эксперт.

Ранее были названы продукты, которыми россияне травятся чаще всего.

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