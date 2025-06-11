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Названы продукты, защищающие от переломов в пожилом возрасте

EJN: молоко и сыр снижают риск переломов у женщин в пожилом возрасте
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StockphotoVideo/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Восточной Финляндии установили, что у женщин, потребляющих больше жидких молочных продуктов и сыра, снижен риск остеопоротических и других переломов в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Nutrition.

Исследование продолжалось 25 лет и охватило более 14 тысяч финских женщин, родившихся в 1932–1941 годах. Участницы предоставили информацию о своей диете и доступ к медицинским картам. Ученые фиксировали количество только низкоэнергетических переломов, возникающих из-за остеопороза, травмы бедра, позвоночника, плеча или запястья. Травмы, полученные в ДТП или при падении с высоты, исключались из анализа.

Ученые установили, что у женщин с умеренным и высоким уровнем потребления жидких молочных продуктов риск любых переломов в пожилом возрасте был снижен на 23–26%, а остеопоротических — на 31–36%. Такие результаты были получены после поправок на уровень физической активности, прием лекарств и витаминов, употребление алкоголя и индекс массы тела (ИМТ).

Хотя потребление сыра не влияло на риск остеопоротических переломов, его потребление оказалось важным фактором для защиты от перелома шейки бедра. Женщины, регулярно включавшие этот продукт в рацион, реже сталкивались с этим видом травмы — риск был ниже на 47%.

По словам авторов, различия в структуре костной ткани могут объяснять неодинаковое влияние молочных продуктов. Ученые объяснили, что бедренная кость в основном состоит из кортикальной ткани, тогда как позвоночник — из трабекулярной. Влияние может оказывать и состав молочных продуктов, включая соотношение белка и кальция, а также содержание натрия.

Ранее врач объяснила, как выбрать между обычным и обезжиренным молоком.

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