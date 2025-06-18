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Мать детей Дурова резко снизила стоимость своей квартиры в Петербурге

SHOT: Ирина Болгар внезапно снизила стоимость квартиры в Петербурге на 2,5 млн
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missbolgar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар внезапно резко уменьшила стоимость своей петербургской квартиры на Васильевском острове. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, цена упала с 18 млн до 15,5 млн рублей, потому что потенциальным собственникам не нравится «бабушкин ремонт» и обшарпанные стены в трехкомнатной квартире, а также тот факт, что недвижимость принадлежит не только Болгар, но также ее сводному брату и сестре.

В октябре Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, заявила, что его лишили родительских прав за неуплату алиментов. О том, что женщина подала уголовный иск в Швейцарии против предпринимателя, стало известно в конце августа.

Она утверждала, что Дуров применил физическое насилие к одному из их сыновей. Болгар также требовала предоставить ей опеку над детьми. В мае того же года суд встал на ее сторону, а в феврале следующего вынес окончательно решение в пользу матери.

Ранее Ирина Болгар заявила об участии в разработке Telegram.

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