Мать детей Дурова резко снизила стоимость своей квартиры в Петербурге

Экс-возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар внезапно резко уменьшила стоимость своей петербургской квартиры на Васильевском острове. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, цена упала с 18 млн до 15,5 млн рублей, потому что потенциальным собственникам не нравится «бабушкин ремонт» и обшарпанные стены в трехкомнатной квартире, а также тот факт, что недвижимость принадлежит не только Болгар, но также ее сводному брату и сестре.

В октябре Болгар, называющая себя матерью троих детей Павла Дурова, заявила, что его лишили родительских прав за неуплату алиментов. О том, что женщина подала уголовный иск в Швейцарии против предпринимателя, стало известно в конце августа.

Она утверждала, что Дуров применил физическое насилие к одному из их сыновей. Болгар также требовала предоставить ей опеку над детьми. В мае того же года суд встал на ее сторону, а в феврале следующего вынес окончательно решение в пользу матери.

Ранее Ирина Болгар заявила об участии в разработке Telegram.