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На Сахалине задержали лидера экстремистской ячейки

СК: на Сахалине арестовали лидера экстремистской ячейки

В Южно-Сахалинске задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в организации деятельности экстремистской ячейки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина с 2016 года возглавлял местную ячейку. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

На прошлой неделе иностранца, создавшего в Брянске ячейку религиозной экстремистской организации для распространения идеологии и финансирования терроризма, осудили на шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным ФСБ, лицо, о котором идет речь, сформировало на территории Брянска среди своего окружения религиозно-экстремистскую ячейку из числа студентов-соотечественников в целях распространения в закрытом Telegram-сообществе идеологии международной террористической организации, а также финансирования терроризма.

Ранее в перечень экстремистов внесли шестерых украинских военных.

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