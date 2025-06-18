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Красноярский подросток на мотоцикле протаранил столб и не выжил после ДТП

В Красноярском крае юноша на мотоцикле не выжил после столкновения со столбом
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Telegram-канал МВД 24

В Красноярском крае подросток получил серьезные травмы после падения с мотоцикла, школьника не спасли. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Субботино Шушенского района. По данным полиции, 15-летний юноша не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору.

«Установлено, что мотоцикл принадлежит отцу юноши. Несовершеннолетний взял транспортное средство без разрешения», – сообщается в публикации.

Помимо этого, молодой человек был без шлема, другой нужной экипировки для поездок у него также не было.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

В МВД напомнили родителям, что стоит пресекать попытки детей сесть за руль самостоятельно.

До этого ДТП с участием мотоциклиста произошло на 94-м километре МКАД. Водитель байка столкнулся с автомобилем, после аварии на месте возникли пробки. Водители были вынуждены искать пути объезда.

Ранее в Башкирии жесткий кульбит несовершеннолетних мотоциклистов попал на видео.

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