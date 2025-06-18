В Междуреченске мальчик выстрелил в мужчину

В Междуреченске Кемеровской области 11-летний мальчик выстрелил в мужчину из пневматического пистолета. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным полиции, четверо подростков из города Мыски приехали в Междуреченск покататься на аттракционах. Старший из них, 16-летний парень, передал младшему пневматическое оружие, которое, по его словам, приобрел для самообороны. После прогулки подростки направились на автовокзал, где у них возник конфликт с 41-летним прохожим. Младший участник компании, испугавшись, нажал на спусковой крючок.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, а подростки тем временем скрылись и уехали домой на автобусе. Вскоре школьников нашли, с ними провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. Родителей стрелявшего мальчика и владельца пневмата привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Сейчас проводится экспертиза, которая установит степень тяжести ранений у пострадавшего. По предварительным данным, мужчину также могут оштрафовать за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее ребенок нашел пистолет и случайно выстрелил в свою мать.