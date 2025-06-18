На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Междуреченске мальчик выстрелил в мужчину

Mash: в Междуреченске 11-летний школьник выстрелил в прохожего
close
Pixabay

В Междуреченске Кемеровской области 11-летний мальчик выстрелил в мужчину из пневматического пистолета. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным полиции, четверо подростков из города Мыски приехали в Междуреченск покататься на аттракционах. Старший из них, 16-летний парень, передал младшему пневматическое оружие, которое, по его словам, приобрел для самообороны. После прогулки подростки направились на автовокзал, где у них возник конфликт с 41-летним прохожим. Младший участник компании, испугавшись, нажал на спусковой крючок.

Пострадавшему вызвали скорую помощь, а подростки тем временем скрылись и уехали домой на автобусе. Вскоре школьников нашли, с ними провели беседу инспекторы по делам несовершеннолетних. Родителей стрелявшего мальчика и владельца пневмата привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Сейчас проводится экспертиза, которая установит степень тяжести ранений у пострадавшего. По предварительным данным, мужчину также могут оштрафовать за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее ребенок нашел пистолет и случайно выстрелил в свою мать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами