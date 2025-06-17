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Ребенок нашел пистолет и случайно выстрелил в свою мать в Бразилии

Двухлетний мальчик из Бразилии выстрелил в свою мать из пистолета отца
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Depositphotos

В Бразилии двухлетний ребенок случайно подстрелил свою мать, играя с пистолетом отца. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 13 мая, в бразильском штате Мату-Гросу-ду-Сул. Мальчик схватил огнестрельное оружие со стола и несколько секунд возился с ним, прежде чем нажать на курок.

Пуля попала в мать ребенка, 27-летнюю Дебору Родригес Монтейру. Она в последний момент заметила 9-миллиметровый пистолет в руках сына, но было уже слишком поздно.

Женщина получила ранения в грудь и руку, в состоянии шока поднялась на ноги и последовала за сыном, а затем рухнула на пол. Муж Деборы был рядом, но не смог ей помочь. Раненую доставили в больницу, однако врачи оказались бессильны.

Пистолет Glok, из которого был совершен выстрел, и боеприпасы изъяли детективы. Полиция подтвердила, что у мужа потерпевшей была лицензия на оружие, но ему все равно предъявят обвинение. Пока мужчина остается на свободе, его сына могут забрать в местную социальную службу.

Ранее пьяный россиянин стрелял на улице из обреза и попал матери в лицо.

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