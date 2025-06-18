В Томске произошло возгорание в ангаре

МЧС: в Томске пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре

В Томске в металлическом ангаре произошел пожар. Об этом сообщает МЧС России.

Возгорание произошло в расположенном на Ракетной улице города одноэтажном ангаре с пристройкой. В результате пожара частично обрушилась кровля. Сотрудники МЧС локализовали локализовали пламя на площади 650 квадратных метров, а затем ликвидировали открытое горение. Пожар тушат более 40 человек и 13 единиц специальной техники.

В настоящее время информации о пострадавших не имеется.

18 июня сообщалось, что пожарные потушили возгорание на территории хлебозавода в Махачкале. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Из двухэтажного здания эвакуировали 11 человек. Пострадавших нет.

16 июня сообщалось, что в Алтайском крае бывшего работника маслозавода, подозреваемого в краже продукции, обвинили в попытке поджога на предприятии.

Ранее сахалинец поднес зажигалку к бензобаку и устроил пожар на заправке.