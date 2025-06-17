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Сахалинец поднес зажигалку к бензобаку и устроил пожар на заправке

В Южно-Сахалинске мужчина поднес зажигалку к бензобаку на АЗС
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Кадр из видео/Telegram-канал «Эхо Сахалина»

На заправке в Южно-Сахалинске мужчина едва не сжег автомобиль. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Эхо Сахалина».

Инцидент произошел на заправке. На кадрах с места инцидента видно, как во время заправки клиент подносит к топливному баку зажигалку. В результате часть машины вспыхнула. Когда он отбросил шланг, загорелась трава рядом.

При этом мужчина сразу же бросился тушить пожар. Заметив огонь, из машины вышла женщина и, предположительно, побежала за помощью.

По данным Telegram-канала, мужчина сорвал часть наклейки с машины и решил ее поджечь. Получил ли он травмы, не уточняется.

До этого в Бурятии сотрудник золотодобывающего предприятия устроил пожар в лесу из-за неосторожного обращения с окурками. Огонь охватил шесть гектаров леса, только спустя сутки специалисты смогли ликвидировать возгорание.

Сам мужчина заявил, что сделал это не намеренно.

Ранее в Омской области первоклассник проверял зажигалку и спалил 400 тюков сена.

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