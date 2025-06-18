Московский аэропорт возобновил работу

В московском аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения на работу столичного аэропорта вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кореняко опубликовал пост о том, что Жуковский прекратил принимать и отправлять рейсы, в 4:10 мск.

Авиакомпании по всему миру сталкиваются с проблемами из-за закрытия воздушных пространств в зонах конфликтов — от Украины и России до Ближнего Востока, Индии и Африки. Остается все меньше безопасных воздушных маршрутов, а риск срыва рейсов из-за ракет и беспилотников растет. В этих условиях некоторые перевозчики, включая Turkish Airlines, рассматривают перенос части рейсов из московских аэропортов в петербургский Пулково, а то и вовсе уход из страны. Покинут ли зарубежные авиакомпании Россию и что будет в случае реализации этого сценария — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Росавиация и Минтранс усилили наблюдение за московскими аэропортами.