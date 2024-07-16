Лепс посвятил хит молодой избраннице: «Ты же так красива в свои 18»

Невеста Григория Лепса Аврора Киба сидела за ВИП-столом и подпевала выступающему на сцене с хитом «Я поднимаю руки» певцу. Видео публикует издание VOICE.

«Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красива в свои восемнадцать! Я поднимаю руки, но вдруг может статься, ты новый шанс от скуки и незачем гнаться», — пел Лепс.

Во время этих слов 18-летняя девушка начала пританцовывать исполнителю, размахивать руками и подпевать. Она сидела за столом прямо напротив сцены. В личном блоге Григорий Лепс поблагодарил всех присутствующих на концерте.

«Встретил 62-й день рождения на сцене. Спасибо огромное всем, кто был сегодня. Спасибо родным, друзьям и, конечно, спасибо вам дорогие зрители!» — написал он.

Певец впервые появился на публике с избранницей на Петербургском международном экономическом форуме. Позже Аврора Киба опубликовала в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Девушка лаконично подписала снимок: «Коротко, но ясно».

На премии МУЗ-ТВ влюбленные держались за руки, не скрывая чувств. Когда у Григория Лепса спросили, является ли Аврора Киба его невестой, то певец заявил, что она якобы еще не решила, но, скорее всего, да.

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