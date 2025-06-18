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Дело экс-главы угрозыска Петербурга рассмотрят без СМИ

РБК: суд рассмотрит дело экс-главы угрозыска Колесникова в закрытом режиме
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Shutterstock

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит дело бывшего главы уголовного розыска ГУ МВД по городу и Ленинградской области полковника Олега Колесникова в закрытом режиме. Об этом пишет РБК.

Колесникова и старшего оперуполномоченного Алексея Малышева обвиняют в помощи причастным к устранению ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (СПбГУСЭ) Александра Викторова в 2012 году избежать наказания.

По данным суда, мужчины обеспечили неоднократную дачу Виталием Ковалевым и Алексеем Смирнягиным заведомо ложных показаний о непричастности Елены Рогалевой и Смирнягина к преступлению.

Колесников был задержан в ноябре 2024 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий — часть 3 статьи 286 УК РФ. Уголовное дело ведет Следственный комитет России.

Ранее сотрудник столичного угрозыска растлил школьницу и предложил ей наркотики.

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