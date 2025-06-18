В Петербурге мужчина покусал подростка и оголился из-за спора о музыке

В Петербурге осудили двух мужчин, которые напали на подростков из-за музыки, и один из них оголился при несовершеннолетних. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 23 сентября 2024 года на проспекте Маршала Жукова. Двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на двух несовершеннолетних 2009 года рождения. Поводом для конфликта послужила громко звучавшая музыка.

Один из агрессоров нанес множественные удары одному из подростков, укусил его за лицо, повалил на землю, а также демонстративно оголился перед несовершеннолетними. Второй мужчина также участвовал в избиении — хватал одного из подростков за волосы и бросал в их сторону стеклянную бутылку.

В результате суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ, и назначил обоим наказания в виде лишения свободы условно. Первому назначили три года, а второму два с половиной года с испытательным сроком на три года. Подсудимые были освобождены в зале суда.

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