В Ялте мужчина поджег соседа из-за замечания

В Ялте судят мужчину, который избил и поджег сделавшего ему замечание соседа

Житель Крыма может получить 18 лет колонии за ссору с соседом из-за замечания, обвиняемый избил и поджег пострадавшего, спасти его не удалось. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным следствия, житель Крыма распивал спиртные напитки во дворе дома и громко слушал музыку. Его поведение не понравилось мужчине, который проживал в строительном вагончике неподалеку. Он сделал дебоширу замечание, в ответ обвиняемый набросился на соседа с кулаками, после чего облил горючей жидкостью и поджег.

Спасти пострадавшего не удалось. Нападавшего задержали, было возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до 18 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что житель Дагестана осужден на 10 лет колонии строгого режима за то, что поджег своего пожилого отца. Молодой мужчина отбирал у пенсионера деньги и выгонял на улицу. Во время очередной ссоры из-за наследства он избил отца лопатой, выгнал во двор, облил бензином и поджег. Испугавшись последствий, мужчина потушил огонь и попытался самостоятельно вылечить родственника, скорую помощь вызывать боялся. Спасти пожилого мужчину в итоге не удалось, о произошедшем в семье узнали местные жители и вызвали полицию, злоумышленника задержали.

Ранее в Ухте мужчина избил соседку трубой из-за лая ее собаки.